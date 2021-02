So sehen eure Lieblings-Blockbuster ohne CGI-Effekte aus

Die Fortsetzung zu Zack Snyders "300“ spielt zwar vor, während und nach den Ereignissen des ersten Teils, kommt aber nicht ansatzweise an das Original heran. Auch wenn der erste Teil vor allem durch die physische Präsenz von Gerard Butler in Erinnerung blieb, war auch eine Menge CGI mit im Spiel. Auch in "300: Rise of an Empire“ wurde die Welt, in der sich die Charaktere bewegen, hauptsächlich im Computer animiert.

"Es ist erstaunlich, wie sich die Technologie in den letzten acht Jahren verändert hat. Man kann in der Postproduktion mittels CGI komplexe und glaubwürdige Welten kreieren. Die Tatsache, dass man einen Film, der im Wasser spielt, drehen kann, ohne einen einzigen Tropfen Wasser am Set zu haben, ist unglaublich“, sagte Regisseur Noam Murro in einem Interview mit "Forbes“. Das Team bediente sich einigen Techniken, die bereits für den Sci-Fi-Hit "Gravity“ verwendet wurden.