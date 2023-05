Frühere Szene kündigte Cage bereits an

Die Verhandlungen mit Urban sollen kurz vor dem Abschluss stehen und da ein Drehbeginn in Australien bereits im Juni geplant ist, dürfen wir sein Mitwirken zweifellos schon als gesichert betrachten.

Das Videospiel wurde erstmals im Jahr 1995 verfilmt und war damals ein künstlerisches und finanzielles Debakel. 2021 kam dann die neue Version unter Simon McQuoids Regie in die Kinos und schlug sich an den Kassen so gut, dass nun ein zweiter Teil fällig ist. Bereits in der letzten Szene kündigte der Film übrigens das Auftreten von Johnny Cage in Form eines fiktiven Filmplakats an.

Dass dieses Versprechen jetzt eingelöst wird, beschert "Mortal Combat 2" dann garantiert noch größere Zustimmung unter den Fans. McQuoid übernimmt nach einem Drehbuch von Jeremy Slater ("Moon Knight", "The Umbrella Academy") erneut die Inszenierung und lässt es bestimmt wieder mächtig krachen.