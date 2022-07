"The Boys"-Spin-Off "Gen V" erzählt von Supes-Hormonräuschen

SuperheldInnen im Hormonchaos

"Gen V" erzählt – auf sicherlich nicht familienfreundlich-konservative Art und Weise – von College-Supers, die ihre körperlichen, sexuellen und moralischen Grenzen auf die Probe stellen und um die besten Verträge in den besten Städten konkurrieren. Homelander, Starlight und Co. also in Jung – oder, anders ausgedrückt: Die Young Justice als typische "The Boys"-Verarsche.

Amazon Prime Video verspricht in einer Aussendung, dass "Gen V" im gewohnten Stil von "The Boys" sein wird – inklusive FSK 18! Die Serie erforscht "das Leben konkurrenzfähiger Superhelden [sic!] im Hormonchaos" und sei eine Mischung aus College-Show und "Hunger Games" – "mit dem Herz, der Satire und der Schärfe von 'The Boys'".

Michele Fazekas und Tara Butters fungieren als Showrunner und Executive Producer von "Gen V". Weitere Executive Producer sind unter anderem Eric Kripke, Seth Rogen und Evan Goldberg.

Auf Twitter hat sich mittlerweile auch der vielversprechende Cast von "Gen V" vorgestellt – zu dem unter anderem Patrick Schwarzenegger sowie die beiden "The Chilling Adventures of Sabrina"-Stars Jaz Sinclair und Chance Perdomo gehören. Auch Jensen Ackles alias Soldier Boy soll in "Gen V" zu sehen sein!