Als Trio "The Supremes" sind sie in die Musikgeschichte eingegangen und machten den Beatles in den 1960er-Jahren ernsthaft Konkurrenz. Doch wer waren die drei Frauen, die hinter dieser Soul-Pop-Girlgroup steckten, eigentlich? Der auf Disney+ verfügbare Film "Mrs. Roosevelt und das Wunder von Earl’s Diner" wird auf genau diese Frage Auskunft geben.

Hier ist zunächst der Trailer zur Bestseller-Verfilmung: