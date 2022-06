"Ms. Marvel"-Folge 1: Was hat die Post-Credit-Szene zu bedeuten?

Soeben hat eine neue ungewöhnliche Marvel-Heldin ihren Serien-Einstand auf Disney+ geboten und das Ergebnis ist sehr erfreulich ausgefallen. Im Gegensatz zu "Moon Knight" macht "Ms. Marvel" tatsächlich Spaß, kann durch ein tolles Cast überzeugen und hat eine Story zu erzählen, bei der man die Fortsetzung herbeifiebert.

Um unsere Spannung auf Episode 2 noch zu erhöhen, wurde im Abspann der ersten Folge eine Szene versteckt, welche uns mit zwei Figuren konfrontiert, die bisher in der Serie noch gar nicht in Erscheinung getreten sind. Was hat es mit diesen Personen auf sich?

Den Mann könnten aufmerksame Marvel-Fans wiedererkennen, da er bereits bei "Spider-Man: No Way Home" in einer kleinen Rolle zu sehen war.