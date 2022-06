Wann erscheinen die restlichen Folgen?

Leider wird auch, wie es anscheinend nun gang und gäbe ist, die neue Staffel von "The Boys" nicht auf einmal veröffentlicht, sondern im Wochenrhythmus – wenn du dir also die gesamte Staffel in einem Rutsch am Wochenende reinziehen willst, musst du dich noch etwas gedulden.

Insgesamt besteht die dritte Staffel aus acht Folgen, die jeweils rund 50 Minuten dauern (die in A-Train-Geschwindigkeit an dir vorüber zischen!). Die ersten drei Episoden gingen zum Staffelstart gleichzeitig on air, danach erscheint pro Woche eine Folge. Immerhin haben wir auf diese Weise von der genialsten SuperheldInnen-Serie aller Zeiten (so, wir haben es gesagt!) ein. bisschen länger etwas. Wie ihr aber mit der inneren Spannung dank all der Cliffhanger eine ganze Woche lang umgehen sollt, das müssen auch wir erst herausfinden.