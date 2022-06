"Ms. Marvel" auf Disney+: Werden Kamala und Bruno ein Paar?

Am 8. Juni ist auf dem Streaming-Service Disney+ eine neue Marvel-Serie an den Start gegangen: "Ms. Marvel". Ähnlich wie Spider-Man beginnt diese Origin-Story während der Schulzeit.

Dass Kamala (Iman Vellani) im Geheimen eine Superheldin ist, vertraut sie nur wenigen an. Dazu zählt auch ihr bester Freund Bruno (Matt Lintz). So nah wie sich die beiden steht, stellt man sich die Frage, ob die Beiden in Zukunft zusammen sein könnten – insbesondere, wenn man sich die hohe Anzahl an MCU-HeldInnen anschaut, die in einer Beziehung mit ihrer/ ihrem bester/m FreundIn sind.