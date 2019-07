"Mulan": Erster Trailer zum neuen Disney-Realfilm

Erfolgreiches Kino-Franchise

Nach "Dumbo", "Aladdin" und "Der König der Löwen" (alle in diesem Jahr) ist das Abenteuer im mittelalterlichen China auf Basis einer Ballade aus dem Reich der Mitte die nächste Disney-Neuverfilmung der bekannten Zeichentrickfilme als Realfilm. Kein Wunder, denn das Konzept funktioniert gut: Die Disney Live-Action-Filme sind laut Box Office Mojo bereits das vierterfolgreichste Kino-Franchise in den USA. Bisher 13 Filme haben weltweit rund 7,3 Mrd. Dollar eingespielt, mehr als 2,7 Mrd. Dollar davon in den USA. Der erfolgreichste Film war bisher "Die Schöne und das Biest" aus dem Jahr 2017 mit fast 1,3 Mrd. Dollar Einspielergebnis weltweit, gefolgt von " Alice im Wunderland" (2010) und "Das Dschungelbuch" (2016). An vierter Stelle liegt "Aladdin" (2019), der allerdings zurzeit noch in den Kinos läuft.

" Mulan" kommt am 23. März 2020 in die heimischen Kinos.