"Murderville"-Trailer zur Netflix-Impro: Stars auf Mörderjagd

Britisches Vorbild

Die sechsteilige Netflix-Serie basiert lose auf der mit einem BAFTA-Award ausgezeichneten BBC-Serie "Murder in Successville" von 2015. Zu dieser britischen Produktion schrieb "The Guardian" damals: "Das Erfolgsgeheimnis der Serie ist ihre sorgfältige Planung: Was immer der Star der Woche tut, wird funktionieren. Egal, ob der Star-Gast in Panik gerät oder aus der Rolle fällt und lachen muss – es ist immer witzig." Hoffentlich lässt sich dieses Urteil auch auf amerikanische Verhältnisse anwenden.

Ebenfalls mit dabei in "Murderville" sind Haneefah Wood, Lilan Bowden und Phillip Smithey, die in fiktive Rollen als PolizeibeamtInnen schlüpfen. Hinter der Kamera wurde ein großes kreatives Team tätig – so stammen die Drehbücher gleich von acht unterschiedlichen AutorInnen. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, werden wir Anfang Feber erfahren.

"Murderville" wird am 3. Feber auf Netflix starten.