Der Neuseeländer Taika Waititi hat sich nicht nur als Marvel-Regisseur ("Thor: Tag der Entscheidung") oder als Schöpfer der Oscar-prämierten Tragi-Komödie "Jojo Rabbit" einen Namen gemacht, sondern ist zugleich immer wieder als Schauspieler tätig. So war er zum Beispiel 2014 in seiner herrlichen Vampir-Komödie "What We Do In The Shadows" auch als Untoter zu sehen und spielte in "Jojo Rabbit" eine sehr spezielle Version von Adolf Hitler.

Vom Adeligen zum Piraten

Wie "Variety" nun berichtet, wird er sich in einer bei HBO geplanten Piraten-Comedy-Serie in den Piraten Blackbeard verwandeln. Ihm zur Seite steht in der historischen Geschichte "Our Flag Means Death" sein alter Film-Kollege Rhys Darby, mit dem er bereits in dem vorhin genannten Vampir-Film zusammengearbeitet hat. Darby ist in der geschichtlich verbürgten Rolle des Stede Bonnet zu sehen, eines Aristokraten, der im frühen 18. Jahrhundert ein Leben voller Luxus und Annehmlichkeiten hinter sich gelassen hat, um Pirat zu werden.