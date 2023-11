"Napoleon": Das Ende von Ridley Scotts Epos erklärt

Napoleons letzte Worte & was sie bedeuten

Die letzten Worte Napoleon Bonapartes waren: "Frankreich, die Armee, der Chef der Armee, Joséphine". Diese Worte fassen im Wesentlichen das Leben Napoleons zusammen. Er war Frankreich und seinen Soldaten treu ergeben, und obwohl sie eine stürmische Beziehung hatten, die man als toxisch bezeichnen kann, hatte Napoleon eine intensive Beziehung zu Kaiserin Josephine. So war es nicht verwunderlich, dass er am Ende seiner Tage neben Frankreich auch an sie dachte. Die Worte selbst deuten darauf hin, was Napoleon in seinem Leben am meisten schätzte und wofür er sein Leben im Wesentlichen gab.



Vor seinem Tod befand sich Napoleon auch im Delirium und behauptete, Joséphine gesehen zu haben. Wahrscheinlich sehnte er sich vor seinem Tod so sehr nach ihr, wie sie sich vor ihrem Ableben nach ihm.