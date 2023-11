Joaquin Phoenix als Napoleon auf Oscar-Kurs?

Sowohl Zuschauer:innen als auch Filmschaffenden ist klar, dass die Oscar Academy auf Biopics steht – ob es nun um die Auszeichnung des besten Films, der besten Regie oder der besten schauspielerischen Leistung geht. Eine so ikonische und berühmt-berüchtigte Figur wie Napoleon Bonaparte darzustellen, schreit also förmlich nach einem Oscar. Doch gelingt Joaquin Phoenix, so wie seiner Rolle, der Siegeszug? Das ist noch unklar.

So wie die historische Figur selbst spaltet auch Phoenix das Publikum mit seiner Darstellung. Er brilliert hier jedoch in der Rolle des französischen Kaisers, wird vollkommen eins mit seiner Figur und fesselt schlichtweg an die Kinoleinwand.