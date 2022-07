Margot Robbie: Rückkehr für "Neighbours"-Serien-Finale

Eine nicht näher genannte Quelle erklärte der britischen "The Sun": "Jeder, der an der Soap arbeitet, war entschlossen, dass 'Neighbours' auf einem echten Höhepunkt enden würde, und als sie Margot anfragten, sagte sie sofort 'Ja'." Jedem sei klar gewesen, dass der Hollywoodstar beim Finale dabei sein werde, "denn sie hat immer so gern über ihre Zeit in der Serie gesprochen".

Margot Robbie schickte 37 Flaschen Champagner

Leider habe sie nicht zu den Dreharbeiten nach Australien kommen können. "Aber sie hat einen besonderen Clip aufgenommen, der im großen Finale gezeigt wird", erklärte der Insider. Laut dem Bericht soll Robbie 37 Flaschen Champagner ans Set geschickt haben - eine für jedes Jahr, in dem die Serie im Fernsehen lief.

Neben Robbie werden auch Kylie Minogue (54) und Jason Donovan (54) zu sehen sein. Die beiden kehren für das Finale der Kult-Soap noch einmal in ihren Rollen Charlene Mitchell und Scott Robinson zurück.