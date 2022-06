"Neighbours": Guy Pearce kehrt zur Soap zurück

Die Promi-Besetzung für die Abschiedsfolge der langjährigen australischen Erfolgs-Soap "Neighbours" (Nachbarn) wächst weiter an. Auch Hollywood-Star Guy Pearce (54, "Memento", "Alien: Covenant") kehrt für das Finale mit alten Kollegen vor die TV-Kameras zurück.

"So schön, zurück bei der Gang zu sein", schrieb der in Australien aufgewachsene Schauspieler am Samstag auf Twitter zu Fotos von den Dreharbeiten.