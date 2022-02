Netflix kündigt 19 Filme und Serien aus dem DACH-Raum an

Nach der Mysteryserie "Freud" arbeitet Netflix erneut mit dem ORF zusammen. Diesmal für eine sechsteilige Thriller-Serie namens "Totenfrau" nach der gleichnamigen Bestsellerreihe des österreichischen Autors Bernhard Aichner. Darin spielt Anna Maria Mühe die Protagonistin Blum, die in einem Tiroler Setting Rachegelüste hegt. Weitere Darsteller sind etwa Simon Schwarz oder Gregor Bloéb. Die Serie soll Ende 2022 abrufbar sein.

Für die "moderne Historienserie" "The Empress" (Arbeitstitel) wurden die Dreharbeiten unlängst beendet. Zu sehen ist sie Ende des Jahres. In sechs Episoden wird den ersten Monaten von Elisabeth am Hofe in Wien nachgespürt. Die Kaiserin wird von Devrim Lingnau verkörpert, Philip Froissant spielt Kaiser Franz Joseph.

Als Film erscheint "Buba" (Arbeitstitel). Darin kehrt Bjarne Mädel unter der Regie von Arne Feldhusen als Kleinkrimineller aus der ersten Staffel "How to Sell Drugs Online (Fast)" zurück. Mit dabei sind etwa die österreichischen Schauspieler Georg Friedrich und Michael Ostrowski. Österreichbezug weist auch der Dokumentar-Thriller "Wirecard" (Arbeitstitel) auf, sind doch in den mutmaßlichen Betrugsskandal involvierte Personen wie der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und Ex-Vertriebschef Jan Marsalek hierzulande geboren. In der Dokumentation gewährt der "Financial Times"-Journalist Dan McCrum Einblicke in seine sechsjährigen Recherchen zum deutschen Fintech-Unternehmen.