Am 8. Feber erfährt die Filmwelt, wer sich heuer Chancen auf einen oder mehrere Oscar-Statuetten ausrechnen darf. So gab die zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles ab 14.18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit bekannt, wer es 2022 auf die Liste der Nominierten in den 23 Sparten für die begehrteste Filmtrophäe der Welt geschafft hat.

Verkündet wurden die Glücklichen von den beiden US-Schauspielern Tracee Ellis Ross und Leslie Jordan.