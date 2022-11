Netflix-Abo mit Werbung: Diese Filme und Serien fehlen

Diese Filme und Serien fehlen aktuell noch im "Basis-Abo mit Werbung"

Wie Netflix ebenfalls bereits vorab angekündigt hatte, fehlen zum Start des Tarifs "Basis-Abo mit Werbung" einige Filme und Serien im Angebot. Dies hat lizenzrechtliche Gründe. Netflix will hier in Zukunft noch nachbessern.

Im Serienbereich fehlen zum Start des neuen Werbe-Tarifs unter anderem die beliebten Shows: "Vikings", "Brooklyn Nine-Nine", "The Last Kingdom", "Arrested Development", "The Office" (US-Version), "Good Girls", "Downtown Abbey", "The Sinner", "Suits" sowie "House of Cards". Die Nichtverfügbarkeit einer Serie wird durch ein rotes Schlosssymbol auf der Serien-Kachel angezeigt.

Im Filmbereich fehlen ebenfalls einige prominente Titel wie etwa "Inglourious Basterds", "Pitch Perfect", "The Hustle", "Central Intelligence", "Booksmart", "Schindlers Liste", "Gladiator" und "The Wolf of Wall Street".

Wer also in Erwägung zieht, das neue "Basis-Abo mit Werbung" zu abonnieren, sollte zuvor prüfen, ob seine Lieblingsserie oder sein Lieblingsfilm auch wirklich verfügbar sind.