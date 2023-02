Wie viel kosten Zusatz-Mitglieder bei Netflix?

Dass Netflix auch in Deutschland eine entsprechende Funktion einführen wird, ist wahrscheinlich. Ob diese wirklich kommt und was sie kosten wird, ist derzeit aber nicht bekannt. Sollte der Streamingdienst auch hierzulande darauf setzen, könnte der Preis sich an anderen Ländern orientieren.

Die monatlichen Abo-Kosten in Spanien sind aktuell beispielsweise mit denen in Deutschland vergleichbar. Die Preise für "Basis"-, "Standard"- und "Premium"-Pakete (7,99 Euro, 12,99 Euro, 17,99 Euro) sind identisch, nur beim "Basis"-Abo mit Werbung (4,99 Euro in Deutschland) zahlen spanische Nutzerinnen und Nutzer etwas mehr (5,49 Euro). Für ein zusätzliches Mitglied verlangt Netflix dort 5,99 Euro im Monat.