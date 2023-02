So will Netflix 2023 das Passwort-Sharing beenden

Testversuch in Südamerika

Ein Testversuch der neuen Richtlinie läuft derzeit in Südamerika. Wie "The Daily Beast" nun berichtet, werden nach der ersten Testphase nun in Chile, Costa Rica und Peru zusätzliche Gebühren für diejenigen NutzerInnen erhoben, die ihr Passwort teilen. In den drei Ländern wird auch erstmals mit einer neuen Ortungstechnik gearbeitet. NutzerInnen müssen sich einmal im Monat in ihr Wifi einloggen, um ihren Standort zu bestätigen.

Diejenigen, die während ihren Reisen auf ihren Tablets nicht auf Netflix verzichten möchten, müssen einen Code beantragen, der ihnen für sieben Tage einen Zugang zur Plattform gewährt. Es ist noch unklar, ob man nach diesen sieben Tagen einen neuen Code beantragen kann oder ob es ein vorgeschriebenes Zeitfenster ist, das man mit Zweitgeräten nicht überschreiten darf.

Es ist noch unklar, wie viel ein Netflix-Abo mit geteiltem Account kosten wird. Das Basis-Abo bei Netflix kostet zurzeit 7,99 € im Monat, es erscheint jedoch im deutschsprachigen Raum auch bald ein Basis-Abo-Modell mit Werbung, das um 4,99 € verfügbar sein wird.