I Am Not Alone

Laut "Filmstarts" blätterte Netflix eine hohe sechsstellige Summe für diesen Mix aus SciFi und Horror hin. Einen großen Teil des Geldes wird wohl die Gage für Jessica Chastain verschlingen, die bei "I Am Not Alone" die Hauptrolle übernimmt. Für Regie und Skript zeichnet Misha Green ("The Mother") verantwortlich, der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Chris Hicks.

Es geht um eine Frau, die unter schrecklichen Migräne-Attacken leidet, woraufhin sie beginnt, Monster zu sehen. Sie will ihre Familie vor diesen Kreaturen schützen, doch nur sie alleine ist sich der Bedrohung bewusst ... Laut "Deadline" ist "I Am Not Alone" eine "geerdete Sci-Fi-Story".

Es ist noch nicht bekannt, wann genau der Film erscheinen wird.