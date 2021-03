Netflix sichert sich Rechte an Action-Film mit Liam Neeson

Schindlers Liste

Eigentlich machte sich Liam Neeson als versierter Darsteller in populären Hollywood-Dramen einen Namen. Seinen größten Erfolg feierte er mit "Schindlers Liste" und er war daraufhin in Klassikern wie "Gangs of New York“ und "Batman Begins“ zu sehen. Anfang des Jahres sagte Neeson in einem Interview mit "The Independent“, dass er nun endgültig mit Action-Filmen aufhören wolle: "Ich bin 68. Wenn es Covid erlaubt, drehe ich dieses Jahr noch ein paar und dann denke ich, dass es ein Ende haben wird."

"The Ice Road“ wurde im Februar 2020 in Kandada gedreht. Neben Liam Neeson stehen Laurence Fishburn und Ray McKinnon vor der Kamera. Wann der Action-Film erscheinen wird, ist noch unklar. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass ein Starttermin noch in diesem Jahr angedacht ist.