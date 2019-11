Netflix plant "Beverly Hills Cop"-Sequel mit Eddie Murphy

Eddie Murphy und Netflix

Netflix stärkt damit auch seine Beziehung mit Eddie Murphy, der kürzlich seinen vielgelobten Film "Dolemite Is My Name" mit dem Streaming-Giganten gemacht hat. Außerdem soll es Gespräche darüber geben, dass Murphy exklusiv für Netflix wieder auf die Stand-Up-Comedian-Bühne zurückkehrt. Dort hat seine Karriere bei "Saturday Night Live" in den 80er-Jahren begonnen.

Paramount und Netflix

Netflix hat bereits in der Vergangenheit zwei ähnliche Lizenzdeals mit Paramount Pictures abgeschlossen, nämlich bei den Science-Fiction-Filmen "The Cloverfield Paradoxon" (2018) und "Auslöschung" (2018). Einen ähnlichen Deal machte Netflix bei "Shaft" auch mit dem Studio New Line Cinema. Allerdings übernahm Netflix in diesen Fällen die fertigen Filme. Im Fall von "Beverly Hills Cop" wird Netflix den Film gemeinsam mit Murphy und Bruckheimer entwickeln und finanzieren und dann exklusiv auf der eigenen Streaming-Plattform veröffentlichen.

Paramount arbeitet mit Eddie Murphy übrigens auch an einem weiteren 80er-Jahre-Sequel: "Der Prinz aus Zamunda", eine kultige Komödie aus dem Jahr 1988, soll ebenfalls nach 30 Jahren fortgesetzt werden. Das Original ist schon jetzt bei Netflix zu sehen. Es könnte durchaus sein, dass sich Netflix auch diese Filmrechte schnappt, wenn das Projekt bei Paramount nicht vorankommt.