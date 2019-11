Netflix plant "Vikings"-Fortsetzung mit Serien-Schöpfer Michael Hirst

Die populäre TV-Serie "Vikings" startet am 4. Dezember in die sechste und letzte Staffel. Doch Fans der Action-reichen Wikinger-Abenteuer können sich schon jetzt auf eine baldige Fortsetzung freuen: Netflix hat laut Deadline Hollywood eine Sequel-Serie mit dem Titel "Vikings: Valhalla" in Auftrag gegeben, die 100 Jahre nach dem Ende der Originalserie spielen wird. Hinter der neuen Serie steht erneut "Vikings"-Schöpfer und Autor Michael Hirst. Er wird diesmal mit dem Drehbuchautoren Jeb Stuart ("Stirb langsam", "Auf der Flucht") zusammenarbeiten.

Stuart wird gemeinsam mit Serien-Schöpfer Hirst und Morgan O’Sullivan von MGM Television einer der ausführenden Produzenten und Autoren der Serie sein. Pläne für eine neue "Vikings"-Serie wurden bereits Anfang des Jahres bekannt, doch damals war noch der TV-Sender History mit an Bord, bei dem auch "Vikings" läuft.