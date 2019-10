"Vikings": Trailer und Starttermin der letzten Staffel

Die erfolgreiche Serie "Vikings" startet am 4. Dezember beim History Channel in die sechste und letzte Staffel. Allerdings werden die 20 Episoden wieder in zwei Hälften mit einer Pause dazwischen aufgeteilt. In deutscher Sprache wird die Serie vermutlich wie bisher am Tag nach der Erstausstrahlung bei Amazon Prime zu sehen sein. Hier ist der erste Trailer:

Official Trailer (Englisch): Vikings, Staffel 6