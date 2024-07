Der saudi-arabische Fernsehproduzent Abdulaziz Almuzaini ist eigenen Angaben zufolge wegen seiner Netflix-Animationsserie "Masameer County" von einem Antiterrorgericht zu einer Haftstrafe und einem Reiseverbot verurteilt worden. Er dürfe nicht mehr aus Saudi-Arabien ausreisen, erklärte Almuzaini, in einem Auto sitzend, in einem in dieser Woche im Onlinedienst X veröffentlichten Video.

In einem in der vergangenen Woche veröffentlichten und mittlerweile gelöschten Video hatte der Produzent der Serie "Masameer County" erklärt, das 2008 zur Terrorismusbekämpfung eingerichtete Sonderstrafgericht des Königreichs habe gegen ihn "eine Strafe von 13 Jahren verhängt, gefolgt von einem 13-jährigen Reiseverbot". Almuzaini zufolge wirft ihm das Gericht vor, Homosexualität zu fördern. Infolge des Drucks hätte er sein Unternehmen Myrkott Animation Studio bereits schließen und das Personal entlassen müssen.

Almuzaini bittet den Kronprinzen um Hilfe

Almuzaini richtete auch einen direkten Appell an Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, in dem er sich zuversichtlich zeigte, dass dieser "einiges von dem korrigieren wird, was mir widerfahren ist". Das "Wall Street Journal" berichtete am 4. Juli, dass sich die Gerichtsdokumente auf Online-Beiträge von Almuzaini beziehen, in denen er das "arabische Regime verspottet" oder sich für Frauenrechte ausspricht. Die Behörden reagierten am Donnerstag nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP und auch Almuzaini selbst stand für eine Stellungnahmen nicht zur Verfügung.