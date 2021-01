Netflix startet Film-Offensive: Jede Woche ein neuer Film in 2021

Auch Sequels zu populären Filmen sind zu erwarten, wie etwa Joey Kings "The Kissing Booth 3" oder Lana Condors "To All the Boys: Always and Forever". Beide Filme schließen die jeweilige Trilogie in diesem Jahr ab.

Zur Star-Parade werden folgende DarstellerInnen zählen: Amy Poehler in "Moxie", Jennifer Hudson in "Monster", Amy Adams in "The Woman in the Window" – eine Produktion, deren Kino-Start im Vorjahr abgesagt wurde –, Jason Momoa in "Sweet Girl", Jennifer Garner in "Yes Days" und Zendaya in "Malcolm & Marie".