Netflix-Rom-Com: Das sind die besten Reaktionen auf "Holidate"

Mit dabei sind: Ein Hauptdarsteller, der neben der scheinbar ewig jungen Emma Roberts fast schon unangenehm alt wirkt, fragwürdige Liebeserklärungen, in denen der Verlauf einer Chemotherapie als romantisch dargestellt wird, haufenweise Bro-Humor, ein "Bye Felicia"-Witz im Jahre 2020 und – last but not least – Dr. Arizona Robbins.

Weil die Reaktionen auf den besten, schlimmsten Film des Jahres erwartungsgemäß gemischt ausfallen, wollen wir euch die schönsten Tweets zu "Holidate" – der Rom-Com, die wirklich niemand gebraucht hat und dennoch jeder schaut – an dieser Stelle keineswegs vorenthalten.