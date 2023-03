Wie viele Schulden hat Netflix?

Netflix hat laut der Investmentplattform "fool.com" derzeit eine Gesamtverschuldung von knapp 16 Milliarden Dollar. Wenn man die Geldreserven des Unternehmens davon abzieht, ergibt sich eine Nettoverschuldung von knapp 10 Milliarden Dollar. Auf der anderen Seite macht das Unternehmen jährlich knapp 30 Milliarden Dollar Umsatz.

In einem Interview mit der "The New York Times" sprach Gründer Reed Hastings über das letzte Geschäftsjahr und seinen Ausblick für die Zukunft. "Ich habe zwei Religionen: NutzerInnenzufriedenheit und Gewinnmarge. Alles andere ist Taktik", so Hastings. Der Geschäftsführer bestätigte, dass er einige Entwicklungen in der Branche falsch eingeschätzt habe und Netflix nun darauf reagieren werde.