Die Science-Fiction-Serie "The Boroughs" bekommt bei Netflix keine zweite Chance. Wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, hat sich der Streamingdienst gegen eine Fortsetzung entschieden - nach nur einer Staffel ist Schluss. Produziert wurde die Serie unter anderem von den Duffer Brothers, den Schöpfern des Welterfolgs "Stranger Things". Das Aus kommt durchaus überraschend. Laut "Deadline" war intern bereits über eine Verlängerung gesprochen worden, ein sogenannter Writers Room für eine zweite Staffel soll sogar schon eingerichtet gewesen sein - bei hochkarätigen Serien ein üblicher Schritt. Einem Bericht zufolge stand zeitweise im Raum, eine zweite und dritte Staffel direkt nacheinander zu drehen.

Gute Kritiken, schwache Quoten Doch dann kam der Serienstart im vergangenen Mai. "The Boroughs", erdacht von Jeffrey Addiss und Will Matthews, erhielt zwar gute Besprechungen, blieb bei den Abrufzahlen aber hinter den Erwartungen zurück. Am Startwochenende kam die als "Stranger Things mit Senioren" beschriebene Serie laut "Deadline" auf vergleichsweise bescheidene 5,6 Millionen Aufrufe. In der ersten vollen Woche kletterte der Wert auf 9,5 Millionen, brach in der Folgewoche jedoch auf 3,7 Millionen ein. Für den Streamingdienst ein Signal, dass die Serie kaum noch nachträglich an Reichweite gewinnen dürfte - ein Faktor, der bei Verlängerungsentscheidungen schwer wiegt.

Hohe Kosten, müdes Publikum "Deadline" spricht von einem möglichen Sättigungseffekt: "The Boroughs" war bereits die zweite von den Duffers produzierte übernatürliche Serie in diesem Jahr, nach "Something Very Bad Is Going to Happen". Nach dem emotionalen "Stranger Things"-Finale sei eine gewisse Ermüdung des Publikums denkbar. Auch "Something Very Bad Is Going to Happen", von Netflix als Miniserie geführt, wird nicht fortgesetzt. Die aufwendige Produktion und die prominent besetzte Darstellerriege von "The Boroughs" - darunter Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters und Bill Pullman - sollen zudem die Kosten in die Höhe getrieben haben. Mit dem "The Boroughs"-Aus verbleibt dem Streamingdienst nur noch eine einzige Serie der Duffer Brothers - und das rund anderthalb Monate, nachdem das Brüderpaar Netflix für einen lukrativen Deal in Richtung Paramount verlassen hat. Es handelt sich um die animierte Produktion "Stranger Things: Tales from '85".

"The Boroughs": Darum geht's "The Boroughs" spielt in einer auf den ersten Blick idyllischen Seniorensiedlung. Für den Neuankömmling Sam Cooper (Alfred Molina) wirkt der Ort jedoch vom ersten Moment an eher wie ein Gefängnis. Als er nachts einer unheimlichen Begegnung beiwohnt, nimmt die Geschichte eine dunkle Wendung: Hinter der gepflegten Fassade der Anlage verbirgt sich etwas Bedrohliches. Die Verantwortlichen tun Sams Beobachtungen als Hirngespinste eines verwirrten alten Mannes ab - doch er findet Rückhalt in einer Gruppe Gleichgesinnter, wenn auch ebenfalls in die Jahre gekommener Rebellen.