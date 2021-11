Netflix-Sky-Partnerschaft: Netflix fix bei Sky Ultimate TV dabei

Im neuen Sky-Ultimate-TV-Paket auf Sky Q sind in Zukunft die neuesten und besten Serien von Sky sowie preisgekrönte Filme, Hitserien, Dokumentationen und Kids-Programme von Netflix enthalten, wie es in einer aktuellen Sky-Presse-Aussendung heißt.

Ab 9. November wird Netflix fester Bestandteil des neuen Einstiegsangebots von Sky: Sky Ultimate TV wird dabei nach einer Übergangsphase das Paket Entertainment Plus ersetzen. Alle Sky-Q-KundInnen in Österreich und Deutschland werden so die neuesten und besten Serien von Sky und ein breites Angebot an internationalem und lokalem Entertainment von Netflix aus einer Hand genießen können.