Am 17. September erschien "Squid Game" auf Netflix. Die koreanische Serie ist ein enormer Publikumserfolg und könnte in den nächsten Wochen "Bridgerton" als beliebteste Netflix-Serie ablösen.

In "Squid Game" nehmen hunderte von Menschen an einem bizarren Wettbewerb teil, bei dem man 45,6 Milliarden Won (knapp 33 Millionen Euro) gewinnen kann. Auch wenn der Preis verlockend ist, ist der Preis einer Niederlage noch höher, denn wer die Aufgaben nicht besteht, stirbt. In neun Episoden versuchen die TeilnehmerInnen, sechs Spiele zu meistern, und müssen dabei erst herausfinden, was sie tun müssen, um in die nächste Runde aufzusteigen.