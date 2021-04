Wie Netflix die europäische TV-Branche auf den Kopf stellt

Entstanden ist so ein Modell, das sich radikal vom alten Hollywood unterscheidet, dessen Produktionsfirmen ihre US-Blockbuster und -Serien ohne Interesse an lokalen Produktionen auf den Markt brachten.

"Wir fragen uns wirklich 'Okay, was ist eine Show, die in Frankreich riesig wird und die unsere französischen Kunden lieben werden? Oder in Deutschland?", sagt Larry Tanz, der für die Originalprogramme von Netflix in Europa verantwortlich ist.