Netflix-Überlebenskampf durch Werbung und Zusatzgebühren

Die fetten Jahre sind vorbei. Egal ob Netflix, Disney, Apple, Amazon, Sky, ProSiebenSat.1, die Mediengruppe RTL oder weitere Anbieter - sie alle wollen ein großes Stück vom Streaming-Kuchen abhaben. Dass das so manch Verbraucherin und Verbraucher nicht schmeckt, dürfte wohl klar sein.

Alleine in Österreich und Deutschland labten sich Millionen Menschen in den vergangenen Jahren an Serien-Hits und Blockbustern. Sie fieberten bei "Squid Game" mit, lachten bei "LOL: Last One Laughing" oder regten sich über das Finale von "Game of Thrones" auf. Viele waren auch dazu bereit, mehrere Abos abzuschließen, um einen Großteil der Welt des modernen Entertainments genießen zu können. Es kamen in den vergangenen Jahren jedoch immer mehr Anbieter hinzu.