Das ist man eher nicht gewohnt von diesem Autor, doch im Untertitel des Romans "Der erste letzte Tag" von Sebastian Fitzek heißt es ausdrücklich "Kein Thriller". Tatsächlich hat der deutsche Spezialist für heftigen Nervenkitzel 2021 hier ein - mit voller Absicht - komisches Werk vorgelegt, in dem ein Mann einen Roadtrip quer durch Deutschland antritt, um seine Ehe zu retten und sich bei dieser Gelegenheit einen Mietwagen mit einer schrägen jungen Frau teilen muss. Nun wird Amazon Prime Video auch diese Literaturvorlage in einen Film verwandeln, da die Romanverfilmungen von "Sebastian Fitzeks: Die Therapie" und "Der Heimweg" so erfolgreich waren. Der deutsche Prime Original-Film ist somit das dritte Projekt der Kooperation zwischen Sebastian Fitzek, Ziegler Film und Prime Video Deutschland. Das wissen wir bereits darüber.

Was würdest du tun, wenn du einen Tag so verbringst, als wäre es dein letzter? Livius will eigentlich nur von München nach Berlin reisen. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit der vorlauten und unkonventionellen Lea teilen. Völlig überfordert lässt er sich kurz nach der Abfahrt auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment mit ihr ein. Er ahnt nicht, dass durch diesen ersten letzten Tag nicht nur ihre aberwitzige Reise quer durch Deutschland einen völlig unerwarteten Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben!

Was würdest du tun, wenn du einen Tag so verbringst, als wäre es dein letzter? Livius will eigentlich nur von München nach Berlin reisen. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit der vorlauten und unkonventionellen Lea teilen. Völlig überfordert lässt er sich kurz nach der Abfahrt auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment mit ihr ein. Er ahnt nicht, dass durch diesen ersten letzten Tag nicht nur ihre aberwitzige Reise quer durch Deutschland einen völlig unerwarteten Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben!

Das ist der Cast zu " Der erste letzte Tag"

Die Dreharbeiten finden derzeit in Berlin und Umgebung, Leipzig und Litauen, sowie Second Unit Drehs in Hamburg und München statt. In den Hauptrollen spielen Christoph Schechinger, der bereits mit seinem herausragenden Schauspiel- und Comedy-Talent bei der Prime Original-Serie "Miss Sophie – Same procedure as every year" überzeugt hat, und Sarah Mahita ("Alter weisser Mann", "Die Jägerin – Gegen die Wut"), in Nebenrollen zu sehen sind Valentina Pahde ("Sunny"), Doris Golpashin ("German Genius"), Nyamadni Adrian ("60 Minuten") und Rainer Sellien ("Der Vorleser").

Fitzek selbst sagt zu dem Projekt in einer Presseaussendung: "'Der erste letzte Tag' ist eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, weil sie anders ist als vieles, was ich sonst schreibe – auch wenn das Thema Tod mich selbst in einer Komödie offenbar nicht loslässt. Umso mehr freue ich mich darüber, dass sie jetzt verfilmt wird und die Dreharbeiten der Ziegler Film für Prime Video beginnen."

Der Film "Der erste letzte Tag" soll ab Winter 26/27 exklusiv auf Prime Video verfügbar sein.