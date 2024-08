Im vergangenen Jahr erschienen gleich zwei neue Produktionen aus dem Universum rund um den schweigsamen Killer John Wick , verkörpert von Superstar Keanu Reeves (59). Reeves selbst trat in "John Wick: Kapitel 4" noch ein - möglicherweise letztes - Mal gegen gefährliche Widersacher aus der sogenannten Hohen Kammer an. Daneben startete auch die Prequel-Serie "The Continental", in der die Vorgeschichte der Figur Winston Scott erzählt wurde, hier gespielt von Colin Woodell (32). Nun berichtet das US-Branchenportal "Deadline" , dass auch eine weitere Streaming-Serie aus der Welt von "John Wick" in Arbeit sei.

Neue "John Wick"-Serie: Auch Keanu Reeves beteiligt

Das neue Serienprojekt, das noch keine Streaming-Heimat gefunden hat, soll den Titel "John Wick: Under The High Table" tragen, und direkt an die Ereignisse von "John Wick: Kapitel 4" anschließen. Nachdem John Wick die Welt der Hohen Kammer verlassen hat, "versucht eine Reihe neuer Charaktere, sich einen Namen zu machen, während einige der altbekannten Figuren der Ordnung der alten Welt treu bleiben", heißt es in einer von "Deadline" veröffentlichten Handlungsbeschreibung zur potenziellen Actionserie.

Verantwortlich für das Projekt zeichnet hinter den Kulissen "The Old Man"-Co-Serienschöpfer Robert Levine, der auch hier gemeinsam mit "John Wick"-Regisseur Chad Stahelski (55) als Serienschöpfer fungiert. Stahelski, der bei allen vier bisher erschienenen Teilen der Filmreihe auf dem Regiestuhl Platz genommen hatte, ist bei "Under The High Table" ebenso wie Keanu Reeves ausführender Produzent.