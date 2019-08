Neuer All-Star-Trailer für "Terminator: Dark Fate"

Am 29. August ist "Judgment Day". Es ist also kein Zufall, dass der neue Trailer von "Terminator: Dark Fate" gerade an diesem Tag erscheint. Darin erklärt Sarah Connor ( Linda Hamilton), warum der "Tag der Abrechnung" doch nicht stattgefunden hat. Nämlich dank ihr! Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Tag naht, an dem die Maschinen übernehmen und die Menschheit beinahe von der Künstlichen Intelligenz Skynet ausgelöscht wird. Sarah Connor macht den Killer-Maschinen aber wieder einen Strich durch die Rechnung. Dabei bekommt sie Unterstützung von zwei neuen Power-Frauen.

Aber seht selbst im neuen Trailer der einzig wahren Fortsetzung der Terminator-Filme von James Cameron: