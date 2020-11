Neuer Film von "Get Out"-Regisseur Jordan Peele hat einen Starttermin

Rückkehr der Blockbuster ins Kino

Immerhin lässt der Starttermin darauf schließen, dass im Sommer 2021 wieder mit starken Filmen aus Hollywood zu rechnen ist. Warner Bros. hat am Montag angekündigt, dass der dritte Teil von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" am 15. Juli 2021 in die Kinos kommen wird. Die von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Kinos brauchen dringend Blockbuster-Nachschub aus Hollywood.