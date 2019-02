Nur 6 Horrorfilme wurden jemals in der Oscar-Kategorie "Bester Film" nominiert

Mit vier Nominierungen in den wichtigen Kategorien "Bester Film", "Beste Regie", "Bestes Original-Drehbuch" und "Bester Hauptdarsteller" hat "Get Out" für das Horror-Genre schon sehr viel erreicht. Das dürfte wohl auch daran liegen, dass "Get Out" ein untypischer Horrorfilm ist. Doch der Film kommt von Blumhouse Productions – einem Studio, das vor allem für seine Horrorfilme bekannt ist.

Ein wenig Oscar-Geschichte schreibt "Get Out"-Regisseur und Drehbuchautor Jordan Peele auch, weil er erst der dritte Writer-Director ist, der für sein Regiedebüt in allen drei zentralen Kategorien (Bester Film, Beste Regie, Bestes Original-Drehbuch) nominiert wurde. Das gelang zuvor nur Warren Beatty mit "Der Himmel soll warten" (1978) und James L. Brooks mit "Zeit der Zärtlichkeit" (1983) – in beiden Fällen jedoch in der Kategorie "Bestes Adaptiertes Drehbuch". Zudem ist Peele erst der fünfte Afro-Amerikanische Regisseur, der eine Nominierung in der Kategorie "Beste Regie" erhält.

