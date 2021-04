Neuer "Star Trek"-Film für 2023 angekündigt

J. J. Abrams als Produzent

J. J. Abrams, dem wir den Neustart der "Star Trek"-Franchise zu verdanken hatten, wird sich nun als Produzent mit seiner Firma Bat Robots um einen weiteren Kinofilm kümmern, der in den USA am 9. Juni 2023 anlaufen soll. "Collider" berichtet in einem Artikel davon, viel mehr ist über das Projekt jedoch nicht bekannt, da bei Abrams Geheimhaltung stets an oberster Stelle steht.