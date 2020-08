"Star Trek": Chance auf Rückkehr von Chris Pine und seiner Crew steigt

Der "Tarantino-Film" soll ein "Star Trek"-Gangsterfilm werden, so Deadline Hollywood. Demnach spielt die Handlung in einem "Chicago, 1920er-Jahre"-Setting. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Film um einen Spin-Off der Episode "A Piece of the Action" (dt. Titel: "Epigonen") aus der zweiten Staffel der Originalserie handelt. In dieser Episode wird die U.S.S. Enterprise zum Planeten Sigma Iota II gerufen. Dort ist vor 100 Jahren ein Raumschiff der Föderation verschwunden. Wie sich herausstellt hat sich die damals rückständige Bevölkerung des Planeten an einem Buch über die "Chicago Mobs of the Twenties" orientiert – mit der Folge, dass der gesamte Planet wirkt, wie aus einem "Al Capone"-Film entsprungen. Kirk, Spock und McCoy werden natürlich in die Bandenkriege der Iotanier verwickelt.

Das klingt zwar durchaus interessant, fraglich ist aber, ob diese Geschichte sich für einen Neustart des "Star Trek"-Fanchise im Kino eignet. Noch dazu unter den wohl schwierigen und neuartigen Bedingungen nach der Coronavirus-Krise. Wohl eher nicht.