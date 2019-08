Neuigkeiten von 007: Bond Nr. 25 wird den Titel "No Time To Die" tragen

Selber Schuld, wenn man sich als weltberühmter Geheimagent eine Auszeit gönnt. Zu Beginn des 25. Bond-Abenteuers, das den Titel "No Time To Die" tragen soll und im April 2020 im Kino starten wird, hat sich der Titelheld (zum letzten Mal von Daniel Craig verkörpert) nämlich auf Jamaika zur Ruhe gesetzt. Daheim in London hat M deshalb die Doppelnull-Nummer offenbar weitervergeben - und zwar an eine Frau, wie man in einer Szene zu Beginn des Films vor Augen geführt bekommt. Lashana Lynch (zuletzt als Pilotin in "Captain Marvel" zu sehen) wird diese Bond-Nachfolge antreten.