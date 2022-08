Das, was die Coming-of-Age-Serie so besonders macht, ist, dass sie sich in jeder Staffel neu erfindet und sich ihre Charaktere entwickeln. Dabei heben sie aber nie ab oder werden gar ungreifbar. Stattdessen sind sie stets so nahbar, dass man regelmäßig zum Weinen gebracht wird oder von Herzen lachen muss. Auch in der dritten Staffel weiß "Never Have I Ever" wieder zu begeistern. Wir verraten euch, welche fünf Momente und Charakter-Entwicklungen uns am meisten bewegt haben.

Achtung, Spoiler-Alarm!