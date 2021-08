"Noch nie in meinem Leben" aka. "Never Have I Ever" erzählt seit 2020 auf Netflix die Coming-of-Age-Geschichte des 15-jährigen indisch-amerikanischen Mädchens Devi Vishwakumar. Nachdem es im ersten Jahr an der High School für sie nicht so gut geklappt hat und auch der Tod ihres Vaters sehr belastend war, versucht sie gemeinsam mit ihren Freundinnen, cooler und beliebter an ihrer Schule zu werden.

Dass es sich dabei um ein Langzeit-Projekt handelt, geht eindeutig aus folgender Tatsache hervor: Der Streaming-Dienst hat eine dritte Staffel in Auftrag gegeben, worüber sich bestimmt auch alle jene Kids freuen werden, die keine High School besuchen, weil es so etwas in ihren Heimatländern unter diesem Namen gar nicht gibt.