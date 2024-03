Die Medizinstudentin Emma hat sich nicht ohne Grund um die Stelle als Nachtwächterin im Institut für Rechtsmedizin in Kopenhagen bemüht. Endlich ist sie an jenem Ort, an dem einst ihre Eltern nur knapp dem Serienmörder Wörmer entkommen sind. Von ihrem neuen Job erhofft sie sich, den traumatischen Ereignissen auf die Spur zu kommen, die tiefe Narben in ihrer Familie hinterlassen haben.

Als Emmas Nachforschungen ergeben, dass der tot geglaubte Mörder noch lebt, klammert sich die junge Frau obsessiv an den Gedanken, den Psychopathen endlich zur Rede zu stellen. Sie ahnt jedoch nicht, welche Verkettung grausamer Ereignisse sie dadurch in Gang setzt.

Hier ist der erste Trailer: