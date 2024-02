Die Regie übernahmen mit Nick Bruno und Troy Quane zwei Animationsprofis, die uns bereits 2019 durch die Agenten-Komödie "Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung" bestens unterhalten haben.

Übrigens hatte auch die LGBTQIA+-Community ein besonderes Interesse an dieser Comic-Verfilmung, da in dem Werk mehrfach Charaktere auftreten werden, deren gleichgeschlechtliche oder eine fließende sexuelle Orientierung Thema ist. Vielleicht wäre es an der Zeit, hier auch eine neue Oscarkategorie einzuführen ...