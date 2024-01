Robert De Niro: Niemand wartete so lang auf die nächste Oscar-Nominierung

Einmal "Killers of the Flower Moon" geht noch: Mit seiner Nominierung als bester Nebendarsteller hat sich Robert De Niro in die Oscar-Geschichtsbücher eingeschrieben. Er ist jener Schauspieler, dessen Zeitraum zwischen erster und aktueller Oscar-Nominierung am größten ist (auch unter den Frauen hält er diesen Rekord).

Das erste Mal über eine Academy Award-Nominierung durfte sich De Niro 1975 für "Der Pate: Teil II" freuen (als Vito Corleone), damals war er 32 Jahre alt. Zwischen dieser Ehre und jener für "Killers of the Flower Moon" vergingen also sage und schreibe 49 Jahre! Nach all den Jahrzehnten spielt er also immer noch bei den ganz Großen in Hollywood mit – Respekt, Herr De Niro!