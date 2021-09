"Nine Perfect Strangers": 10 Unterschiede zwischen Serie und Buch

1. Anderes Land, anderes Retreat

Der Ort des Retreats,Tranquillum House, befindet sich im Buch in Australien, in der Serie jedoch in Kalifornien. Neben dem Ortswechsel wurde auch das Therapie-Programm abgewandelt: Während im Buch die ersten fünf Tage geschwiegen werden soll, wurde diese Regel in der Serie – vermutlich aufgrund des naheliegenden Grundes, dass es ansonsten eine stumme Serie gewesen wäre – nicht als Therapieform umgesetzt.

2. Mashas Vergangenheit

Masha erlebte sowohl im Buch, als auch in der Serie eine Nahtoderfahrung, die ihr die Augen öffnete und sie zum Wellness-Guru für andere werden ließ. Welche Nahtoderfahrung das war, unterscheidet sich jedoch gravierend: Im Buch hatte sie einen Krampfanfall, in der Serie wurde sie in einer Parkgarage von einem/einer Fremden angeschossen.

Im Buch hilft ihr Sanitäter Yao, sich danach wieder zu erholen. Dabei verliebt er sich in Masha, doch deren Liebesgeschichte findet im Buch keinen Platz. In der Serie hingegen führt ein Liebesdreieck zwischen Yao (Manny Jacinto), Masha und Delilah (Tiffany Boone) zu Spannungen, die im Finale zum großen Showdown mit der Polizei führen.

3. Tag der Erde

Der Tag der Erde bietet in der dritten Folge von "Nine Perfect Strangers" erstmals hitzige Diskussionen in der Retreat-Gruppe, als die TeilnehmerInnen merken, dass sie unter Drogen gesetzt wurden. Als sie tagsüber high waren, töteten die männlichen Teilnehmer auf brutale Weise eine Ziege, um sie als Abendessen zu servieren – nicht wissend, dass diese Ziege Mashas Haustier war und sie zutiefst bestürzt darüber sein würde. Dieser Tag existiert in der Buchvorlage nicht.