Diese 4 Filme sind Teil des Nintendo-Universums

Die Insider Jeff Sneider und John Rocha haben in ihrem Podcast "The Hot Mic" die Produktion eines "The Legend of Zelda"-Animationsfilms bestätigt und auch der Branchen-Intimus Daniel Richtman weiß von vielen weiteren geplanten Projekten. Folgende Verfilmungen sollen angeblich in Planung sein:

"Der Super Mario Bros. Film 2"

"The Legend of Zelda"

"Luigi's Mansion"

"Donkey Kong"

Wie es sich für ein Universum gehört, dürften die einzelnen Erzählungen miteinander verbunden sein. Sowohl Referenzen aufeinander als auch Gastauftritte würden sich hier anbieten. Sprich: Ein zweites MCU, nur mit Game-Figuren?