Im Schneesturm einen Kriminalfall lösen

In "No Exit" gibt Havana Rose Liu ("Mayday") ihr Spielfilmdebüt als Darby. Sie verkörpert eine junge Frau, die auf dem Weg zu einem familiären Notfall in einem Schneesturm gestrandet ist und mit einer Gruppe von Fremden auf einer Autobahnraststätte Schutz sucht.

Als sie auf dem Parkplatz in einem Van ein entführtes Mädchen entdeckt, beginnt für sie ein nervenaufreibender Kampf auf Leben und Tod, bei dem sie herausfinden muss, wer von den Fremden der Entführer ist.