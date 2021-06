"No Sudden Move": Erster Trailer zu Thriller mit Benicio del Toro

Am 7. Juni erschien der erste Trailer zu "No Sudden Move" von Steven Soderbergh. Der Thriller erzählt die Geschichte einer Gruppe Krimineller, die 1954 in Detroit darauf angesetzt werden, ein unbekanntes Dokument zu stehlen. Als ihr Plan misslingt, machen sie sich auf die Suche nach ihrem Auftraggeber und tauchen dabei immer tiefer in die Geheimnisse einer Stadt ein, die im steten Wandel ist.